Nico Williams: "Me falta ser más determinante"

El delantero del Athletic Club Nico Williams está convencido de que cuenta con "buenas condiciones para ser mejor futbolista" de lo que es en la actualidad y que para ello, necesita "meter más goles y ser más determinante de cara a portería", al tiempo que confiesa que su aspiración es ganar el Mundial de 2026.

Williams, en declaraciones a la FIFA, asegura que es "muy ambicioso" y que su meta es "ganar más cosas" después de lograr este año la Copa del Rey con el Athletic y la Eurocopa, con la selección española.

En el plano individual, se marca como reto "sumar más goles y dar más asistencias", como le inculcó el exjugador del club bilbaíno Joseba Etxeberrria, quien fue su entrenador en el filial.

"Tengo buenas condiciones para ser mejor futbolista de lo que soy a día de hoy y es lo que me falta, meter más goles, ser más determinante de cara a portería (...) Lo intento trabajar porque creo que puedo dar un salto increíble en mi carrera", enfatiza.

El delantero pamplonés valora el poder coincidir en la selección española con el centrocampista del Barcelona Lamine Yamal y con otros jugadores jóvenes, como Yeremy Pino, Bryan Gil o Bryan Zaragoza.

"Somos conscientes de lo que podemos hacer. Somos perfiles que nos gusta recibir en banda, desequilibrar y hacer muchos regates para después poner un centro o rematar a puerta. El estilo con Luis de la Fuente ha cambiado, somos más verticales, nos está yendo genial y lo hemos demostrado. Somos muy jóvenes también, tenemos que equivocarnos, tener nuestros fallos e intentar tratar de llegar con las mejores condiciones", reflexiona.

De su experiencia con la Roja, Williams agradece que le hayan ayudado "a crecer como jugador", en particular, Luis Enrique, el seleccionador que le hizo debutar, y De la Fuente: "Estoy súper feliz de poder seguir contando con estas oportunidades porque para mí es increíble poder aprender de los mejores. Es un sueño hecho realidad y ojalá siga así".

A su juicio, la selección "es una familia" y asume la tarea de "ayudar un poco más a los nuevos que vienen".

A pesar del éxito con España, Williams apunta que se siente "la misma persona que era hasta hace nada". "La Eurocopa no ha cambiado nada para mí, siempre sigo siendo la misma persona y yo creo que es lo que más me caracteriza. Siempre soy simpático y da igual lo que hayamos ganado. Soy muy ambicioso y quiero ganar más cosas", señala.

Respecto a quién es su ídolo futbolístico, el internacional por España confiesa: "Siempre me ha gustado mucho ver a los demás para tratar de aprender. Cristiano (Ronaldo) me gustaba mucho, Messi, Neymar… Esos jugadores que regatean y marcan diferencias son los que me gustan".

No obstante, puntualiza que su principal referencia es su hermano mayor, Iñaki, quien "ha demostrado una carrera increíble en todo lo que ha hecho y ojalá consiga más cosas".

Williams reconoce que su sueño sería ganar con España el Mundial de 2026 que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México, después del fracaso en el pasado campeonato disputado en Catar, donde quedó eliminada en octavos de final.

"Ganar para mí la Eurocopa o la Copa del Rey ha sido increíble, momentos que no sabes describir. No me quiero imaginar lo que es ganar un Mundial. ¡Es lo que quieres desde pequeño! Sueñas con estar ahí. Ojalá tener la oportunidad de estar ahí y llegar lo más alto posible. Lo miro con mucha ambición e ilusión", afirma.

Se ha mostrado seguro de que España tiene "un equipo para hacer grandes cosas" y que llegará a la cita mundialista "más fuerte", si bien advierte de que el papel de favorita pueda ser contraproducente: No quiero añadir más presión, pero sabemos el peso que tenemos en Europa y en el mundo. Sabemos del gran potencial que tenemos, pero si metemos mucha presión nos puede perjudicar ".

