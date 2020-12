Nómina 'Los Atletas Primero' pide nueva elección en el Comité Olímpico de Panamá

El candidato a la presidencia del Comité Olímpico de Panamá (COP), por la nómina ‘Los Atletas Primero’, Saúl Saucedo, pidió nuevas elecciones o una segunda vuelta para esta organización deportiva, pero de una forma limpia.

Las palabras de Saucedo se dieron en una conferencia de prensa virtual, en la que también manifestó que el proceso electoral ha estado viciado desde un inicio.

“El Padrón Electoral debe ser el correcto. Tenemos la oportunidad de hacerlo bien. Si se da segunda vuelta o si se da un proceso nuevo. No se trata de si soy o no presidente. Se trata de hacer las cosas bien. Aquí se dieron irregularidades y no hubo imparcialidad”, señaló Saucedo.

El candidato a la presidencia del COP sustentó sus palabras manifestando que desde un inicio se buscó impedirles tomar parte en las elecciones, al igual que se permitió ejercer el sufragio a supuestas federaciones deportivas que no cumplen con la legislación panameña como es el caso de dos fundaciones privadas de remo y la de gimnasia, las cuales no tienen el reconocimiento de Pandeportes.

Agregó que se debe respetar la decisión de la Comisión Electoral Independiente (CEI) _máxima autoridad de los comicios_ la cual, el mismo día, comunicó a la actual junta directiva del COP, que tenía que convocar a una nueva asamblea general para elegir los cargos que están pendientes, incluyendo la del presidente.

“Esta Comisión fue designada unánimemente por todos los miembros. Por esto y por respeto al proceso hay que respetar esta decisión”, puntualizó.