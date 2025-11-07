Deportes - 07/11/25 - 12:00 AM

Norris y Piastri pujan por el título de F1

La lucha a tres bandas por el título de la Fórmula Uno se traslada a Brasil este fin de semana con los dos pilotos de McLaren aún pujando por el primer puesto en la clasificación.

Lando Norris capitalizó una victoria en el Gran Premio de México hace dos semanas para recuperar el liderato del campeonato sobre Oscar Piastri por primera vez en más de seis meses. Pero mientras los dos luchan entre sí por su primer título, el cuatro veces campeón defensor Max Verstappen sigue recortando su ventaja.

La victoria de Norris en Ciudad de México le dio una ventaja de un punto. No hay margen de respiro para los pilotos de McLaren, ya que Verstappen ha reducido un déficit de 104 puntos desde finales de agosto a sólo 36 puntos en las últimas cinco carreras.

