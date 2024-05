Novak Djokovic avanza en el Roland Garros

No se le vio animado al serbio Novak Djokovic en su debut en Roland Garros, donde busca renovar el título y ganar su vigésimo quinto del Grand Slam, un hito al que ningún ser humano ha llegado.

El número 1 del mundo no necesitó grandes alardes para derrotar a Pierre-Hugues Herbert, un rival acostumbrado a mejores resultados en dobles que en individual y que pese al aliento del público, que en alguna fase silbó al serbio, acabó inclinándose por 6-4, 7-6 (3) y 6-4.

