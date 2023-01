Ofensiva, la clave del Oeste en Nacional de Béisbol Juvenil

Cumplidas las cinco primeras fechas del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil, dedicado a la secretaria de la federación de este deporte, Magaly Medina, Panamá Oeste lidera el la competencia de forma invicta (5-0).

El buen desempeño de los Vaqueros hasta el momento ha sido principalmente por su ofensiva, la cual es la mejor de las 12 novenas participantes.

Los del Oeste, que este año son dirigidos por el exgrandes ligas Carlos César Maldonado, tienen un promedio a la ofensiva de .343, el más alto en lo que va del torneo nacional. Han conectado 61 hits en 178 turnos al bate, de los cuales 11 son dobles, tres triples y dos jonrones.

Tienen un porcentaje de llegar a base (OBP) de .471, un Slugging de .471 y un OPS de .943.

Han anotado 52 carreras, tienen 44 carreras impulsadas, han recibido 36 base por bolas y se han ponchado en 29 ocasiones.

Individualmente destacan jugadores como Jeremy Sánchez (.478), Miguel Domínguez (.400), y Alfredo Aldrete (.450).

En el departamento de pitcheo, Panamá Oeste no tiene el mejor pero sus lanzadores han hecho el trabajo necesario para preservar los triunfos con una efectividad de 2.27 en 43 entradas lanzadas, permitiendo 43 hits, 18 carreras (14 limpias), 17 base por bolas y han ponchado a 42 bateadores.

A partir de hoy y por cinco días seguidos se darán los juegos intergrupos y los invictos y líderes del Nacional de Béisbol Juvenil reciben en el estadio Horacio Mena de Chame a partir de las 7 p.m. a Chiriquí, que se encuentra empatado en la quinta posición junto a Los Santos con marca de 3-2.

Completan la jornada de hoy los partidos entre Chiriquí Occidente vs Colón en el Rod Carew a las 2 de la tarde, mientras que en este mismo coliseo pero a las 7 p.m. jugarán Herrera vs Panamá Metro; a las 7 p.m. también se medirán Bocas del Toro vs Darién en el estadio de Metetí; Veraguas vs Coclé en el Remón Cantera; y Los Santos vs Panamá Este en Chepo.

