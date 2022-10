Padres vencen a Filis y empatan Serie de Campeonato de la Nacional

Con una vibrante remontada, los Padres de San Diego se impusieron 8-5 a los Filis de Filadelfia, del panameño Edmundo Sosa y colocaron el empate 1-1 en esta Serie de Campeonato de las Grandes Ligas de béisbol.

NO DOUBT ABOUT IT #CaptureTheMoment pic.twitter.com/UnBGWaCFGG