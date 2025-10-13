Deportes - 13/10/25 - 12:00 AM

Países Bajos golea y sigue líder de su grupo en Eliminatoria Europea

Por: Amsterdam EFE -

Memphis Depay, con dos asistencias y un tanto, facilitó la goleada de Países Bajos en el Johan Cruyff Arena ante Finlandia (4-0) que la deja con un pie en la fase final del Mundial 2026, a falta de dos jornadas para que termine la liguilla del grupo G europeo de clasificación.

El cuadro de Ronald Koeman lidera el grupo con seis puntos de ventaja sobre Polonia, que tiene un partido menos. Será clave el cara a cara entre ambas de noviembre, cuando la selección 'oranje' visite al combinado polaco en la penúltima fecha.

Hasta ese momento, Países Bajos cumple con su condición de favorita. En seis partidos ha ganado cinco. Su único empate fue, precisamente, ante Polonia. La victoria contra Finlandia se añadió a las obtenidas contra Malta y Lituania.

