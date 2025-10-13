Panamá dominó cierre de temporada del Abu Dhabi Jiu Jitsu Pro

Con un ambiente lleno de emoción, técnica y espíritu competitivo, el Centro de Combates de Pandeportes fue el escenario del AJP National Panamá 2025 (GI & No-GI), evento que cerró con éxito la temporada del Abu Dhabi Jiu Jitsu Pro (AJP Tour) en la región.

La jornada reunió a los mejores exponentes del Brazilian Jiu Jitsu latinoamericano, quienes buscaron los últimos puntos de clasificación para el prestigioso Mundial de Abu Dhabi, que se celebrará en noviembre.

En la competencia, Panamá se consagró como potencia regional con un desempeño sobresaliente, ubicándose en el primer lugar por país. Fue escoltado por Costa Rica y Ecuador.

El resultado refleja el crecimiento técnico y competitivo del Jiu Jitsu panameño, así como el compromiso de sus academias y atletas en la escena internacional.

En la clasificación por academias, los equipos GFTeam Panamá, Serpente Jiu Jitsu y Atos dominaron las principales divisiones del evento, consolidando su liderazgo en las modalidades GI y No-GI.