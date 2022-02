Panamá Este parte por delante en Serie Final del Béisbol Juvenil

Panamá Este defendió su casa, el estadio José De La Luz Thompson de Chepo, al vencer 5-4 a Panamá Metro en el primer partido de la Serie Final del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil, dedicado al expelotero Marlon Mesa.

Panamá Metro tomó la delantera en la parte alta del primer inning pero en la parte baja Panamá Este ripostó con dos para voltear el marcador y nunca más perder el liderato del juego.

Publicidad

NO DEJES DE LEER: Doblete de Ismael Díaz en el fútbol ecuatoriano

En el segundo inning el Este agregó dos más para aumentar la ventaja 4-1 pero Metro recortó con dos en el quinto para apretar el marcador 4-3.

En la parte baja de la séptima entrada Panamá Este agregó una rayita y Metro solo pudo hacer una más en el noveno.

Panamá Este conectó 13 hits pero no bateó con corredores en base. Cometió un error a la defensa. Por su lado, Panamá Metro solo ligó cuatro imparables pero no aprovechó las 11 base por bolas que le dio el pitcheo de Panamá Este.

El lanzador ganador fue el abridor Juan Rodríguez, quien tiró cinco entradas completas, permitió tres carreras, ponchó a cuatro y dio siete base por bolas. También trabajaron Marco Agrazal, Derek Cisneros y Diego Batista, quien trabajó la última entrada para acreditarse el salvamento.

NO DEJES DE LEER: ‘Sele’ femenina se da otro banquete

El derrotado fue el abridor Adrian Ardines, quien solo tiró dos episodios, permitió cuatro carreras, seis hits, ponchó a dos y dio dos base por bolas.

Los mejores a la ofensiva por Panamá Este fueron Jay Wood de 3-2 (dos carreras anotadas), Joe Wood de 5-3 (dos carreras anotadas y una impulsada), Luis Sánchez de 4-3 (una impulsada y una anotada) y Roberto Acosta de 4-2 (una carrera impulsada).

Los mejores al bate por Metro fueron Joshua Cedeño de 4-2 (una carrera anotada), José Aparicio de 3-1 y Omar Reluz de 5-1.

El segundo partido de la Serie Final se jugará el martes a partir de las 7 de la noche en el estadio José De La Luz Thompson, en Chepo.