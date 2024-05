Que las encuestas de Gallup Panamá para EPASA que daba ganador a "Stalin" Mulino con 33.4% y la de Doxa que le otorgaba 35%, fueron las más aproximadas a los resultados de ayer dd 34.4%.

Que el PRD redujo su bancada de 35 a 12 diputados.

Que aparte de los candidatos que fracasaron, también la derrota la cargan los medios que desataron un bombardeo incesante a todo lo que olía Martinelli. ¡La lección: hay que ser más moderados!

Que con los resultados de ayer habrá que ver si en el 2029, "El Nini" Torrijos vendrá por su cuarta campaña o si "Paneles Solares" y su secta mocaccino regresan por la tercera. ¡Un consejo gratis: dejen el fanatismo!

Que ayer Danilo, "El Vacuno" se resistía a reconocer lo inevitable: el triunfo de "Stalin" Mulino. Quería esperar el 110% de las mesas escrutadas. A la "Chatita" hubo que darle un pañuelito.

Que por los de libre postulación salieron Eduardo Gaitán, Zulay, Lucho Duke, Ale Brenes, Paulette, Walkiria, Roberto Zúñiga, Jorge Bloise, Neftalí Zamora, Betserai y Jorge González, Moyito Acevedo, Janine Prado, Miguel Angel Campos, Lenín Ulate y Manuel Cheng.

Que dice un chusco que no es lo mismo ganar que lograr una diferencia de casi 210 mil votos y no es lo mismo perder siendo el oficialismo y en alianza, que competir el quinto lugar con una candidata independiente.

Que el graduado de Harvard se equivocó con el de Otra Trocha, pues logró más votos que el PRD con MOLIRENA, CD con Panameñismo y Partido Popular. Eso todavía debe ser difícil de asimilar. ¡Una cosa es hablar desde Nueva York y otra es vivirla!

Que dice un necio que no sólo JR Mulino y Realizando Metas con ARENA lograron la victoria, sino que los que organizan y defienden los debate van a reorientarse para dedicarse a armar encuestas.

Que todo indica que Mulino prepara un equipo de Grandes Ligas para el gobierno de unidad nacional.

Que varios caritativos voluntarios hicieron llegar termos con te de tilo para Alfonso, La Brujita Sabrina, Fernando "El Zurdo", al Dr, Irritado y por supuesto para MOVIN, el diario de la 12 de octubre y su abogado que nunca ha litigado.

Que no enviaron té de tilo a Harry el que acusa sin imputar, a la Chilindrina Gómez, a la abogada de Sal y Pimienta, al desorientado Stoute, a El Tortugón, a la Espía Isolda y a su combo show de David y Arroyo, a las Fiscales Tania y Zuleyka.

Que todo el mundo pregunta que tenía que ver Isis, en una pregunta que le hicieron ayer al nuevo diputado del Parlacen, "El Tortugón". ¿Y que le pasó en un ojo que lo tenía medio morado!

Que dice un necio que ganar con el 35% no fue malo para "El Toro", para La Doña, para El Tortugón, ni para GobierNITO, pero ahora es malo para Mulino. ¡Si hay dolor que no se note! ¡Si no son buenos perdedores al menos disimulen! ¡Vean hacia adelante!

Que la relación entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial tendrá su primera sacrificada y seguro le dirán no vas a la abogada que es funcionaria administrativa y no Juez, y que están empujando para ser suplente en la Tremenda Corte.

Que la débil mayoría de 5 a 4 en la Tremenda Corte y lo que ocurrió con la demanda de inconstitucionalidad provocará una autolimpieza interna, pues siempre los cepillos terminan sin pelo, así como el calvo que no es de apellido Calvo.

Que se espera que estos días que quedan para el cambio de gobierno, habrá revisionismo en la planilla gubernamental, destrucción de documentos, reorientación de amistades fuera del Gobierno y más de un juega vivo que se presentará como ungido de "El Loco" y de "Stalin" Mulino.

Que la "Prima de Charlie Aponte" reconoció de inmediato a "Stalin" Mulino como el elegido por la mayoría de los panameños. Eso debió amargar más a los que ya estaban amargados con la llamada del Tribunal Electoral y lo que Mulino dijo en su discurso sobre y acerca de todos.

Que dice un leguleyo que no se asombren si hay un enroque con aroma C3, al lado de MINSALUD y diagonal a la Embajada de la madre patria, con el visto bueno del águila calva, del águila negra germana, del gallo francés, del león británico y de la península ibérica.

Que las 3 preguntas del millón son: ¿dónde fue el voto duro del PRD? No los recibió Gaby cell, El Nini Torrijos, ni Morticia Zulay. ¿dónde fue el voto duro del Panameñismo? El voto duro de El Loco no se discute.

