Panamá Este, a un partido de clasificar a la Final del beis juvenil

El equipo de Panamá Este se puso a una victoria de clasificar a la Final del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil, al vencer 9-2 a Panamá Oeste y poner la serie semifinal tres juegos a dos a su favor.

Un racimo de cinco carreras en la quinta entrada dio una cómoda ventaja a los Potros del Este para no perder el liderato en ningún momento.

Publicidad

NO DEJES DE LEER: Herrera FC triunfa y es el líder de la Conferencia Oeste

Hoy será día de descanso en esta serie y la misma se reanudará el miércoles con el sexto encuentro desde el estadio Horacio Mena de Chame a partir de las 7 de la noche.

El equipo ganador ligó 11 imparables y cometió solo un error, mientras que por los del Oeste conectaron siete hits y tuvieron tres fallas a la defensiva.

El lanzador ganador fue Jesús Montaño, segundo lanzador de Panamá Este, lanzando cuatro entradas completas, no permitió carreras, le conectaron dos imparables, dio tres base por bolas y dos ponches.

El derrotado fue Luis Franco, también el segundo pitcher utilizado por el Oeste. Lanzó tres innings completos, permitió siete carreras, ocho imparables, no dio base por bolas y tuvo tres ponches.

Los mejores a la ofensiva por Panamá Este fueron Jay Wood de 3-2 (tres carreras anotadas), Joe wood de 5-3 (dos carreras anotadas y una impulsada), Ariel Lebron de 4-2 (una carrera anotada) y Miguel Cruz de 3-2 (una carrera anotada).

Por el Oeste destacaron a la ofensiva Alfredo Alderete de 3-2 (dos base por bolas), Miguel Domínguez de 5-2 (una carrera anotada) y Yeremi Sánchez de 3-2.

Metro 5- Chiriquí 1

En el estadio Kenny Serracín de la ciudad de David, Panamá Metro obtuvo un triunfo importante de 5-1 sobre Chiriquí para empatar la serie semifinal a dos juegos.

NO DEJES DE LEER: Veraguas y Coclé dominan Nacional de Lucha

Los metropolitanos anotaron dos carreras en el cuarto inning y sellaron el triunfo con tres más en el noveno. Chiriquí solo pudo anotar una carrera en la primera entrada.

Metro ligó ocho imparables y cometió dos errores, mientras que Chiriquí conectó seis hits y tuvo dos fallas a la defensa.

El lanzador ganador fue Jafeth Ríos, segundo lanzador de Metro, que tiró 4.1 entradas, no permitió carrera, le conectaron tres hits, dio dos base por bolas y ponchó a uno. El derrotado fue el abridor Hiram Stanziola, quien permitió dos carreras, dos hits, dio seis base por bolas y solo ponchó a uno.

Los mejores a la ofensiva por Metro fueron José Aparicio de 3-3 (dos carreras anotadas), Kevin Guillén de 3-1 (una carrera impulsada) y Ryan Burrowes de 4-1 (una carrera anotada).

Por Chiriquí brillaron a la ofensiva Andrés Araúz de 4-1 (una carrera anotada) y Maikel Iturralde de 4-1 (una carrera remolcada).