Comisión de Justicia y Paz reporta anomalías en proceso electoral

La Comisión de Justicia y Paz ha publicado su segundo informe, detallando una serie de irregularidades que surgieron durante el proceso electoral para escoger a un nuevo presidente de la República y otros cargos de elección popular.

LEE TAMBIÉN LAS ÚLTIMAS NOTICIAS AQUÍ:

Aunque el 61% de las mesas de votación observadas comenzaron puntualmente a las 7 de la mañana de este domingo, se detectaron diversas anomalías en su apertura:

• Un 14% de las mesas carecían de facilidades para adultos mayores y personas con discapacidad.

• El padrón electoral no era visible en el 4% de los centros de votación.

• Se encontraron espacios inadecuados para colocar las mamparas en un 4% de las mesas.

• Un 4% de las mesas experimentaron escasez de material electoral.

• La identificación clara de los miembros de la mesa fue un problema en el 3% de los casos.

• Hubo ausencia policial en un 2% de las mesas.

• Funcionarios de la Fiscalía Electoral no estuvieron presentes en un 32% de los casos.

• Los delegados electorales no fueron vistos en un 13% de las mesas.

• El 11% de los votantes tuvieron dificultades para encontrar sus mesas asignadas.

• Un 9% de los electores no lograron ejercer su derecho al voto.

• La falta de conocimiento sobre el proceso electoral afectó al 9% de los votantes.

• Se registraron casos de proselitismo político en el 8% de las mesas.

• Supervisores del Tribunal Electoral no estuvieron presentes en el 8% de los casos.

• El 4% de los miembros de las mesas carecían de conocimiento sobre el proceso electoral.

• La garantía del secreto del voto no se cumplió en el 4% de las mesas.

• Observadores de la Comisión de Justicia y Paz enfrentaron dificultades para realizar sus funciones en un 4% de los casos.

• Se detectaron casos de compra de votos en el 3% de las mesas.

• Se reportaron amenazas a votantes en el 1.5% de los casos.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio