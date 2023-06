Panamá fue superior a Costa Rica y gana en su debut de la Copa Oro

Una dominante selección de Panamá se impuso por 1-2 ante una deslucida y frágil Costa Rica que se salvó de un resultado peor y que logró maquillar el resultado en el último minuto del debut de ambas escuadras en la Copa Oro de la Concacaf 2023.

La selección panameña, dirigida por el entrenador Thomas Christiansen, dominó con intensidad y buen juego todo el partido disputado en el estadio DRV PNK, en Fort Lauderdale, Estados Unidos, frente a un rival que lució perdido en la cancha, desordenado en la defensa, sin claridad en el medio campo y hasta apático a la hora de presionar.

Con la victoria Panamá asume el liderato del Grupo C tras la primera jornada, junto a Martinica que este lunes venció a El Salvador por 2-1. La próxima jornada se jugará el viernes cuando Panamá enfrente a Martinica; y Costa Rica a El Salvador.

Apenas a los 2 minutos el portero costarricense Kevin Chamorro ya salvaba a su equipo del primer gol con un achique frente a Edgar Bárcenas, pero al 23 no pudo hacer nada ante un poderoso cabezazo de José Fajardo, quien abrió el marcador.

Chamorro tuvo que intervenir de nuevo y con una mano salvadora evitó el segundo tanto ante un poderoso remate dentro del área de Fajardo.

La única ocasión clara que tuvo Costa Rica vino de un balón largo que encontró a Josimar Alcócer desmarcado y en posición correcta, pero el juvenil delantero se precipitó con todo el espacio y tiempo a su favor y estrelló su remate en el pecho del portero Orlando Mosquera, quien había salido del área de forma desesperada.

Al 52 Chamorro salvó de nuevo a Costa Rica al rechazar con los pies un tiro de Ismael Díaz y en la siguiente jugada contuvo otro remate de Carrasquilla.

Mientras Panamá no aprovechaba el desconcierto defensivo del rival, Costa Rica estuvo a punto de empatar cuando el defensa Kendall Waston rompió líneas, pasó el balón al recién ingresado Aaron Suárez, y éste metió un balón entre líneas a Joel Campbell, quien remató a los pies del guardameta Mosquera.

Panamá consiguió el premio a su dominio y aumentó la cuenta con un gol de cabeza de Edgar Bárcenas al minuto 68.

Si el conjunto panameño no ganó por goleada fue debido al desempeño del portero Chamorro, quien se ratificó como la mejor figura de Costa Rica con otra tapada ante un remate raso de Cecilio Waterman a 10 minutos del final.

Al cierre del partido Aaron Suárez marcó para Costa Rica y maquilló el resultado en una buena jugada de combinación con Joel Campbell.

Esta derrota deja más en duda la continuidad del seleccionador de Costa Rica, el colombiano Luis Fernando Suárez, quien llegó a la Copa Oro envuelto en las críticas de la prensa y la afición por el pobre nivel que ha mostrado el equipo durante sus dos años de gestión.

