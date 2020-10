Panamá Metro, único invicto en Nacional de Béisbol Mayor

Después de cuatro fechas disputadas, Panamá Metro es el único equipo invicto en el Campeonato Nacional de Béisbol Mayor ‘Copa Banco Nacional’.

Panamá Metro obtuvo la noche del lunes su cuarta victoria en igual cantidad de partidos, al vencer 6-2 a Colón en partido efectuado en el estadio Remón Cantera de Aguadulce.

Por Panamá Metro anotaron seis carreras, ligaron 10 hits y no cometieron errores, mientras que por Colón solo anotaron dos carreras, conectaron siete hits y tampoco cometieron errores.

El lanzador ganador fue el izquierdo Isaac “Pacorita” Monroy, quien trabajó 6.1 entradas, no permitió carreras, solo tres hits, dio tres base por bolas y ponchó a cuatro. El derrotado fue Ángel Filós, quien lanzó cuatro entradas completas, permitió dos carreras, tres hits, dio tres base por bolas y ponchó a dos.

Los mejores bateadores de Metro fueron Ibrahim McKenzie de 5-2, una carrera anotada y una impulsada; y Armando Montenegro de 4-2 (dos carreras anotadas y dos impulsadas).

Los mejores al bate por Colón fueron Jason Paterson de 3-1 (una carrera impulsada); Derek Arroyo de 2-1 (una carrera anotada) y Afredo Burbúa de 1-1 (una carrera anotada y una impulsada).

Bocas gana primer partido

Por su lado, la novena de Bocas del Toro logró su primera victoria del torneo al vencer 10-9 a Los Santos, arrebatándoles el invicto.

Fue un partido dramático en el que Los Santos estuvo a un out de la victoria pero Bocas del Toro no se dio por vencido y logró ganar el encuentro con imparable de oro del grandes ligas Allen Córdoba.

El lanzador ganador fue Euclides Bethancourt y el derrotado fue Pablo Falconett.

Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2020

Posiciones JJ JG JP PROM.

P. Metro 4 4 0 1.000

Los Santos 4 3 1 0.750

Chiriquí 4 3 1 0.750

Coclé 3 2 1 0.667

Herrera 3 1 2 0.333

P. Oeste 4 1 3 0.250

B. del Toro 4 1 3 0.250

Colón 4 0 4 0.000

Resultados Lunes 12 de octubre

Bocas del Toro 10, Los Santos 9

Coclé vs Herrera (pospuesto por lluvia)

Panamá Metro 6, Colón 2

Chiriquí 18, Panamá Oeste 3

Jornada para hoy

Partido Estadio Hora

Herrera vs Metro R. Cantera 2 p.m.

Coclé vs Colón R. Cantera 7 p.m.

L. Santos vs P. Oeste R. Hernández 2 p.m.

Chiriquí vs B. del Toro R. Hernández 7 p.m.