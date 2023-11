Panamá, obligado a ganar hoy ante Venezuela en Premundial de Béisbol

Después perder en su debut la noche del sábado 2-1 ante Colombia, Panamá está obligado a ganar hoy domingo cuando se enfrente a Venezuela en el Campeonato Premundial U-23 de Béisbol que se disputa en Nicaragua.

El encuentro ante los venezolanos, correspondiente al grupo B del torneo, está programado para las 8:05 de la noche (hora de Panamá) en el Estadio Nacional Soberanía de la ciudad de Managua.

Cada partido en la fase de grupos es importante debido a que cada equipo solo disputará cinco encuentros, clasificando los dos primeros al mundial de la categoría y a la disputa de las medallas de la competencia.

Una derrota hoy ante los sudamericanos dejaría muy comprometida la clasificación a la máxima cita de esta categoría.

En los resultados de la primera jornada del grupo B, Cuba venció 13-0 a Costa Rica, Venezuela 7-0 a Curazao y Colombia 2-1 a Panamá.

La derrota ante Colombia la noche del sábado fue un duro golpe, ya que Panamá estuvo al frente hasta el sexto inning cuando Colombia empató el encuentro y en el séptimo dejó en el terreno a la selección nacional.

La nota de prensa de la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) destaca la labor del abridor panameño James González, quien no permitió imparables en 4.0 entradas, ponchando a 5 y boleando a 4, pero no fue suficiente para que Colombia terminará ganando el partido, disputado en el estadio Roberto Clemente en Masaya.

Los criollos anotaron su única carrera en la alta de la quinta entrada en las piernas de Luis Sánchez e imparable de Eduardo Vaughan, sumando 4 hits en el partido. Colombia hizo una en la baja de la sexta y la definitiva en la baja de la séptima, con 2 imparables solamente que fueron suficiente, para sacar el buen resultado.

Los mejores al bate por Panamá fueron Joshwan Wright que se fue de 3-2 con tubey, Eduardo Vaughan de 1-1 y Luis Sánchez de 3-1.

Ganó el partido el cerrador colombiano Rubén Galindo y lo perdió Jonathan Amaya.

