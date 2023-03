Panamá quiere hacer historia en el Clásico Mundial de Béisbol

Panamá debutará mañana miércoles en el Clásico Mundial de Béisbol ante Taiwán con el objetivo de alcanzar su primera victoria en la historia de sus participaciones en este torneo y a la vez arrancar con el pie derecho la competencia.

El encuentro, correspondiente al grupo A del torneo, con sede en Taichung, Taiwán, está programado para iniciar a las 6 de la mañana (hora de Panamá).

El derecho Humberto Mejía, quien forma parte de la organización de los Mets de Nueva York, tendrá la responsabilidad de abrir el encuentro por Panamá en el estadio Intercontinental de Taichung.

Panamá no tiene victorias en su historial de participaciones en el Clásico Mundial de Béisbol y conseguir un triunfo en la edición 2023 será su primera meta en este torneo internacional.

En su historial, Panamá ha participado en las ediciones de 2006 y 2009, ambas invitacionales.

En el 2006, perdió 2-1 ante Puerto Rico; 8-6 ante Cuba; y 10-0 ante Países Bajos. En el 2009 perdió 7-0 ante Puerto Rico y 9-0 ante República Dominicana.

Para esta edición, Panamá logró su cupo en el clasificatorio el año pasado que se realizó en el estadio nacional Rod Carew, donde la selección logró el primer lugar del grupo.

El segundo partido de Panamá será también mañana pero a las 11 de la noche hora de Panamá (jueves en Taiwán) ante Países Bajos y el abridor será el grandes ligas Jaime Barría, de los Angelinos de Los Angeles.

El tercer encuentro será el jueves 9 de marzo a las 11:30 de la noche ante Cuba; y el viernes 10 de marzo cerrará la fase de grupos ante Italia a las 11 p.m.

Panamá cerró ayer su preparación con un triunfo en partido amistoso de 9-7 sobre el Rakuten Monkeys de la Liga Profesional de Taiwán.

