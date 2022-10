Panamá vuelve al Clásico Mundial de Béisbol

Luego de dos intentos fallidos (2012 y 2016), Panamá clasificó al Clásico Mundial de Béisbol, tras vencer la noche del martes en el estadio Rod Carew 4-0 a Brasil en partido correspondiente a la Eliminatoria para la máxima cita organizada por las Grandes Ligas.

El avance panameño al Clásico Mundial es histórica, ya que es la primera vez que lo logra a través de una clasificación. Participó en las ediciones 2006 y 2009 pero de manera invitacional.

La selección istmeña, dirigida por el scout de los Reales de Kansas City, Luis Ortiz, venció en su primer compromiso el sábado a Argentina 11-0 para iniciar con el pie derecho el torneo y que le dio el derecho a jugar el partido del martes.

Nuevamente Brasil, que se le cruzó en el camino en la eliminatoria 2012, fue el rival al que tuvo que superar Panamá y esta vez lo hizo de una gran forma.

Después de tres innings empatados a cero carreras, Panamá se fue al frente en la parte baja del cuarto inning con cuadrangular del jardinero central José Ramos, quien remolcó a Jonathan Araúz y poner el marcador 2-0.

La selección istmeña agregó una carrera más en la parte baja del quinto episodio cuando Allen Córdoba conectó imparable que trajo a la casa desde segunda base a Allen Córdoba.

El colonense Edgar Muñóz sentenció el encuentro con un largo cuadrangular por el jardín izquierdo para poner la pizarra 4-0.

En el pitcheo, hay que darle crédito al abridor coclesano Ariel Jurado, quien dominó a la ofensiva brasileña para llevarse el triunfo.

Jurado, quien pertenece a la organización de los Mellizos de Minnesota, trabajó 5.1 entradas, solo permitió un hit, no dio base por bola y ponchóa a seis. Posteriormente trabajaron James González, Carlos Luna, Enrique Burgos y Alberto Baldonado. El derrotado por Brasil fue André Rienzo.

Panamá ligó cuatro imparables y no cometió errores, mientras que Brasil ligó tres hits y cometió un error. Los mejores a la ofensiva fueron Allen Córdoba de 4-1 (una carrera empujada), Jonathan Araúz de 2-1 (una carrera anotada y dos base por bolas), José Ramos de 4-1 (un jonrón, dos carreras impulsadas y una anotada) y Edgar Muñóz de 3-1 (un jonrón, una carrera anotada y una impulsada).

Ahora Panamá deberá hacer una buena planificación para lo que será su tercera participación en un Clásico Mundial, el cual se realizará en su versión 2023 del 8 al 21 de marzo.

La selección nacional integrará el grupo C junto a Estados Unidos, México, Colombia y Canadá.

Brasil, por su lado, tendrá este miércoles otra oportunidad de avanzar al Clásico Mundial cuando enfrente a Nicaragua, que ayer derrotó 6-5 a Argentina.

