Judge bate récord de jonrones en una temporada en la Liga Americana

Aaron Judge batió la noche del martes el récord de jonrones en una temporada de la Liga Americana, que tenía hasta este año Roger Maris con 61, al conseguir su vuelacercas número 62 en un curso espectacular e histórico para la estrella de los Yanquis de Nueva York.

Nobody in American League history has hit more home runs in a single season than Aaron Judge. #AllRise pic.twitter.com/m9mhzkAhHA