Panamá vuelve a perder en la Serie del Caribe

Los Gigantes del Cibao de República Dominicana no encuentran el freno y este domingo pasaron sobre los Astronautas de los Santos de Panamá, a quienes derrotaron por 7-3 en la Serie del Caribe Santo Domingo 2022.

La victoria fue la tercera para los Gigantes, que aún no conocen la derrota en el evento que se disputa en el estadio Quisqueya Juan Marichal y la número 15 de manera consecutiva que consiguen los equipos dominicanos en el clásico caribeño.

Panamá tomó la delantera en el partido, anotando dos carreras en la segunda entrada, cuando Marcell Ozuna cometió error al intentar cortar un imparable de Daniel Jiménez, que permitió que Christian Bethancourt, quien se había embasado por doble, anotara la primera carrera de los Astronautas.

Los panameños registraron su segunda vuelta, por sencillo impulsador al jardín derecho de Eduardo Thomas, ante el abridor de República Dominicana, Yunesky Maya.

Los dominicanos reaccionaron en la tercera entrada, en la cual tomaron el comando del partido, en un episodio que inició Carlos Paulino con un doble por el prado derecho, anotando luego por triple de José Siri. Este pisó el plato por doble de Hanser Alberto, quien luego anotó por batazo para out forzado en segunda de Ozuna, en el cual el intermedista cometió un error en tiro a la inicial, que le permitió avanzar hasta la registradora.

Los Astronautas montaron una seria amenaza en el sexto capítulo, cuando dispararon imparables consecutivos ante el relevista Luis Santos, colocando hombres en primera y tercera sin outs, pero el diestro dominicano se recuperó y dominó a Bethancourt con elevado a la inicial, a Jiménez con elevado a zona foul de la tercera base y a Thomas con rodado al campocorto, finalizando la entrada.

Los panameños volvieron al ataque el séptimo y empataron el encuentro con rodado remolcador de Olmo Rosario, quien llevó la tercera carrera a la timbradora, para el dirigido por Raúl Domínguez.

Los bateadores dominicanos sacaron provecho del descontrol del picheo de los panameños, que otorgó cinco bases por bolas, para anotar tres carreras en el cierre de ese séptimo episodio, para recuperar el liderato del partido.

La primera carrera de los Gigantes en esa entrada llegó por doble productor de Alberto y las otras dos, por bases por bolas con las almohadillas llenas a Ozuna y Kelvin Gutiérrez.

Los dominicanos marcaron su última carrera por doble al jardín izquierdo de Canó en el octavo episodio.

Maya, quien salió sin decisión, cumplió en su labor con los dominicanos, al lanzar cinco entradas de dos carreras y cuatro ponches, dejando el juego con los Gigantes en la delantera.

La victoria fue para Ryan Kussmaul (1-0), quien en una entrada permitió dos hits, una carrera y ponchó a un bateador.

Wilfredo Pereira (0-1) cargó con la derrota al permitir dos hits, dos carreras y otorgar cuatro bases por bolas.

Alberto, con tres imparables, entre ellos dos dobles, con una anotada y dos remolcadas, marcó el ritmo ofensivo de los dominicanos, quienes también contaron con dos anotadas y una impulsada de Siri, dos producidas de Ozuna y una de Canó.

Por los panameños, Jiménez con anotada y empujada y Thomas con remolcada, fueron los más destacados en la ofensiva.