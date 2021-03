Panameño Gabriel Torres anotó su primer gol en la Liga de México (Vídeo)

El delantero panameño Gabriel Torres anotó su primer gol de la temporada en la Liga Mexicana de Fútbol de Primera división en el partido en que su equipo, Pumas, perdió 2-1 ante las Chivas del Guadalajara.

ASQUEROSO ERROR DE CHIVAAAAS



Hiram Mier SE TRAGÓ al Tiba Sepúlveda y le sirvió la mesa a Gabriel Torres que anota su primer gol como auriazul.



Ya ganan los Pumas. pic.twitter.com/RedfWdVjgT Publicidad March 1, 2021

La anotación de Torres se dio al minuto 14’ cuando Hiram Mier, de las Chivas, cometió un error en la defensa, el cual fue bien aprovechado por el panameño, quien quedó frente al portero y con un potente disparo de derecha mandó la pelota a las redes para poner al frente a su equipo en ese momento 1-0.

NO DEJES DE LEER: Detienen a expresidente del FC Barcelona Josep Maria Bartomeu

No obstante J.J. Macías empató el encuentro al minuto 28 y Alejandro Mayorga anotó el del triunfo al minuto 37’.

Torres jugó hasta el minuto 68’ cuando fue reemplazado por Amaury García.

Para el panameño fue el cuarto juego en el que ve acción, saliendo titular en tres, pero aún no ha jugado un partido completo, con 257 minutos jugados.

NO DEJES DE LEER: Próximo rival de 'Canelo' asegura que tiene la calidad para derrotarlo

El equipo de Pumas se encuentra en la penúltima posición de la Liga Mexicana, con apenas cinco puntos, luego de disputadas ocho fechas. El panameño ingresó a las filas del club mexicano a partir de la cuarta fecha.