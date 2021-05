Panameño Luis Sáez llegó cuarto en el Derby de Kentucky

El jinete panameño Luis Sáez se quedó nuevamente con las ganas de alzarse con el triunfo en el Derby de Kentucky, al ubicarse en el cuarto puesto montando al ejemplar favorito de la carrera, Essential Quality.

He does it again!! Bob Baffert captures #KyDerby No. 7 with Medina Spirit. pic.twitter.com/48qorFi1Ps