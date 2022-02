Panameño Wigberto Ramos ganó la Saudi Cup, la más rica del mundo

El panameño Wigberto Ramos, montando el ejemplar Emblem Road, se llevó la Saudi Cup, Grado 1, la carrera de caballos con el premio monetario más alto de la historia evento, que rapartió 22 millones de dólares.

