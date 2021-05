Pedro Martínez califica de ‘vergonzoso’ despido de Pujols por parte de Angelinos

Pedro Martínez no es de morderse la lengua y el jueves, lo que suelen comentar los atletas en privado, tomó las redes sociales para expresarlo. “Albert Pujols (etiquetando el usuario del toletero), sé que la gloria es de Dios, no del hombre; por eso es que no estoy sorprendido por la vergonzosa forma en que los Angelinos (etiquetó al equipo) hoy te trataron a ti y a tu legado. Todo el mundo en el béisbol siente orgullo de ti y de la manera en que manejas. Gracias por ser uno de los mejores del juego”, escribió Pedro en un tuit.

Pujols, de 41 años, bateaba .198 con cinco jonrones en 24 juegos en el 2021, cuando jugaba la última temporada de su contrato de $240 millones de dólares con Los Angeles. El quisqueyano batea .298 con 667 cuadrangulares, 669 dobles y 2,112 carreras impulsadas en 21 años en las mayores.

Pujols, quien ha pegado 3,253 imparables, encabeza a todos los peloteros activos de Grandes Ligas en juegos, turnos, hits, dobles, jonrones, boletos, carreras anotadas e impulsadas (2,104).

Un 10 veces Todos Estrellas y ganador de tres premios de Jugador Más Valioso, Pujols pegó 222 jonrones desde que se unió a los Angels para la temporada del 2012.

