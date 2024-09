Pete Rose, leyenda de las Grandes Ligas, muere a los 83 años.

Pete Rose, el líder de hits de todos los tiempos que fue expulsado del béisbol por apostar en este deporte, murió a los 83 años, confirmó el médico forense del condado de Clark, Nevada, a ABC News el lunes.

Pete Rose breaks Ty Cobb’s hit record. RIP to the hit king pic.twitter.com/LDHv868UcX

NO DEJES DE LEER: Panamá define selección para Juvenil de Bolos de la Concecabol

Un familiar encontró a Rose. El forense investigará para determinar la causa y la forma de la muerte, pero no hay señales de que se haya cometido un delito, según ABC News.

"Charlie Hustle", como se lo conocía por su estilo de juego implacable, no logró ingresar al Salón de la Fama durante su vida. Solo las apuestas le impidieron ser incluido, ya que sus logros en el campo son indudablemente dignos de ingresar al Salón de la Fama.

Los 4.256 hits de Rose son 67 más que la marca de Ty Cobb en la historia de la MLB. Rose también jugó en la mayor cantidad de partidos y tuvo la mayor cantidad de turnos al bate en la historia. En una carrera como jugador que se extendió de 1963 a 1986, Rose ganó tres títulos de bateo y lideró la liga en hits siete veces. Fue Novato del Año en 1963, 17 veces All-Star y el Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en 1973.

The Reds are heartbroken to learn of the passing of baseball legend Pete Rose. pic.twitter.com/zOlU9NreWR