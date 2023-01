Púgiles listos para cartilla ‘Box & Roll’ en Panamá

Todo está listo para la cartilla de boxeo ‘Box & Roll’ de este sábado 21 de enero, la cual se realizará en el centro de convenciones Vasco Núñez de Balboa del hotel El Panamá.

La cartelera, organizada por las empresas Best Box y Sampson Boxing, tendrá siete interesantes pleitos, incluyendo cuatro de corte internacional.

Hoy se realizó la conferencia de prensa final del evento, en la que estuvieron presentes todos los boxeadores que forman parte de la función.

Publicidad

NO DEJES DE LEER: Lionel Messi: "Todavía no puedo creerlo"

En el pleito estelar, el cubano radicado en Panamá, Pablo ‘The Judge’ Vicente, campeón internacional superpluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), defenderá su cetro ante el venezolano Ángel ‘Humildad’ Rodríguez a 10 asaltos y 130 libras.

Ambos púgiles están dentro de las clasificaciones mundiales del peso superpluma en la AMB. Vicente (20-1-15 KO) es el ranqueado N.°5, mientras que Rodríguez (20-2-10 KO) es el N.°6.

En choque de invictos, el campeón internacional pluma AMB, el argentino Mirco Cuello, defenderá su diadema ante el dominicano Leyvi Frías a 10 asaltos.

Cuello, clasificado mundial N.°10 de las 126 libras en la AMB, se presenta a esta pelea con marca de 9-0 (8 KO), mientras que Frías tampoco ha perdido en 12 combates, incluyendo 10 nocauts.

Por su parte, uno de los prospectos más sólidos de Panamá en la actualidad, Rafael ‘El General’ Pedroza, enfrentará al experimentado colombiano Hugo Berrío a 8 asaltos y 126 libras.

‘El General’ Pedroza (13-0-11 KO) es el clasificado mundial N.°11 del peso supergallo, mientras que Berrío tiene registro de 28-8-1-18 KO).

NO DEJES DE LEER: Potros del Este y Plaza Amador abren segunda jornada de LPF

Cuatro combates más serán de soporte a la función. Kevin ‘La Zorrita’ Brizuela (Argentina) se medirá a Erick Molina (Guatemala) a 6 rounds y 172 libras; Orlando Martínez (Panamá) vs Iván Trejos (Chiriquí) a 4 asaltos y 135 libras; Harvy Aguirre (Nicaragua) vs Alcibiades Ballesteros (Panamá) a 4 asaltos y 150 libras; y Maribela Smith (Bocas del Toro) vs Yaremis Reluz (La Chorrera) a 4 asaltos y 137 libras.

Además de la función de boxeo profesional, se dará nuevamente la modalidad de Boxeo Recreativo Infantil (BRI), sin contacto, entre los cuatro y seis años.

Adicionalmente y en coordinación con la Federación de Boxeo Olímpico de Panamá (Fedebop), se estará llevando a cabo diez combates en las divisiones de cadetes (12 a 17 años) y juveniles (18 a 21 años).

Contenido Premium: 0