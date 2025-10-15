Deportes - 15/10/25 - 12:00 AM

Qatar y Arabia Saudí aseguraron pase

Qatar y Arabia Saudí aseguraron su presencia en la Copa del Mundo del próximo año tras obtener el primer lugar en sus grupos en la cuarta ronda de las eliminatorias de Asia.

Bajo la batuta de Julen Lopetegui, Qatar derrotó 2-1 a los Emiratos Árabes Unidos. Arabia Saudí empató 0-0 con Irak.

“Es increíble, un día increíble”, dijo Lopetegui a la cadena beIN Sports.

Lopetegui ahora tiene otra oportunidad de dirigir en un Mundial tras haber sido despedido por su natal España en la víspera del inicio del torneo de 2018 tras haber aceptado una oferta para dirigir al Real Madrid.

