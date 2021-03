Revancha Estrada-Chocolatito tendría que esperar

Una posible tercera pelea entre el nicaragüense Román ‘Chocolatito’ González y el mexicano Juan Francisco Estrada tendrá que esperar, a juicio del tailandés Srisaket Sor Rungvisai.

Y es que luego de la gran pelea en la que Estrada se vio favorecido en una controversial decisión dividida, Rungvisai dejó un mensaje para marcar presencia y dejar claro que será él el primero en tener cita con el campeón unificado y que luego le llegará el turno a ‘Chocolatito’.

"Rungvisai vs Estrada 3 será la siguiente! Inmediatamente después hará Rungvisai vs Chocolatito 3. Chocolatito es una leyenda. Se merece la oportunidad. Pero he estado esperando pacientemente como retador obligatorio durante más de un año. Hice todo lo que tenía que hacer para estar aquí", escribió el tailandés en una publicación de la promotora MatchRoom Boxing.