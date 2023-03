Ronaldinho: A los niños les digo que se diviertan jugando al fútbol

El exfutbolista Ronaldo de Assis Moreira 'Ronaldinho', quien jugara entre otros en el FC Barcelona y en la selección brasileña, recibió este sábado un homenaje en Málaga, donde recibió el premio ‘Marca Leyenda’ a su trayectoria en un acto incluido en el programa de 'Marca Sport Weekend' y destacó que a los niños les dice que "se diviertan jugando al fútbol".

Las decenas se convirtieron pronto en varios miles de aficionados de todas las edades, sobre todo jóvenes, que empezaron a coger sitio en la explanada del conocido cubo de colores del Museo Pompidou malagueño, en pleno Muelle 1 de la ciudad, donde había una pista de fútbol tres instalada con motivo de este evento.

Publicidad

La gran expectación generó más tráfico de lo normal, porque la multitud de gente llegaba hasta el filo de la carretera ubicada en el Parque de Málaga. Un montón de curiosos esperaban al brasileño haciendo un largo pasillo que tuvo que atravesar desde que se bajó del coche que lo trasladó desde el hotel.

Ronaldinho llegó una hora más tarde de lo esperado, bajo el sol de una Málaga primaveral con 23 grados, cuando ya la gente se cansaba de esperar y los niños deseaban una foto, un autógrafo o, simplemente, poder conocer en persona a su ídolo.

Con una camiseta ancha color blanco, una felpa negra a juego con el pantalón y una gran cadena al cuello al estilo ‘hip-hopero’, el carismático campeón del mundo con Brasil se abrió paso como pudo entre los miles de seguidores, chocando sus manos y saludando con su mítico gesto surfero hasta llegar a la jaula, el pequeño terreno de juego donde le recibieron algunos niños que le hicieron varias preguntas.

En primer lugar, destacó que se encontraba "muy feliz de ver toda la gente que ha venido", saludó a los pequeños afortunados y les dejó un consejo: "A los niños les diría que se diviertan jugando al fútbol".

"Soy muy amigo de Leo Messi y el Barça es parte de mi vida, el club donde jugué más tiempo", reconoció Ronaldinho, que aprovechó para agradecer a la afición del eterno rival de los barcelonistas: "Me recuerdan mucho los clásicos en el Bernabéu. La gente del Madrid siempre me ha tratado con mucho respeto".

"Gracias al balón he cumplido mis sueños, he tenido la suerte de hacer lo que me gustaba, y para ello hay que entrenar mucho", contó el de la eterna sonrisa, mientras los asistentes le enfocaban con el móvil, buscando un saludo, una foto para el recuerdo que acabaría siendo imposible.

Este encuentro con la afición de Málaga tan solo duró un cuarto de hora, por lo que la gran mayoría de los presentes se marcharon descontentos por no haber conseguido el premio de una firma, una instantánea o un simple saludo después de haberle esperado con paciencia durante horas, en algunos casos.

El ganador del Balón de Oro en 2005 se marchó fugazmente entre la gran cantidad de gente que se agolpó para verle de cerca, ataviados con camisetas de equipos en los que él jugó, como el Barça, Flamengo, PSG y la selección brasileña, pero en un visto y no visto, volvió al coche y se marchó saludando desde la ventanilla, como si de un monarca se tratase, dejando al público con ganas de más.

Contenido Premium: 0