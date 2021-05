Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Billy Joe Saunders tuvieron candente careo

Billy Joe Saunders trata, a como de lugar, de meterse en la cabeza de Saúl 'Canelo' Álvarez, y no fue la excepción ayer miércoles en el primer cara a cara, donde quiso burlarse un poco de él y cerca estuvieron de salirse de control las cosas, por lo que representantes de ambos equipos tuvieron que meterse a separarlos.

Mexcian Saul #Canelo Alvarez and unbeaten Briton Billy Joe Saunders go face-to-face for the first time in Texas ahead of Saturday's super middleweight unification fight. Alvarez will defend his WBC and WBA super-middleweight crowns against WBO titlist Saunders.#CaneloSaunders pic.twitter.com/sGiBBUszTv