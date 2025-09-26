Deportes - 26/9/25 - 12:00 AM

Selección Sub-23 de Béisbol está optimista de clasificar al mundial

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

La Selección ub-23 de Béisbol de Panamá fue presentada ayer oficialmente a los medios de comunicación y se encuentra optimista de obtener uno de los tres cupos al mundial de la categoría que se disputará en Nicaragua en el 2026.

Tanto el director técnico del equipo, Aníbal Reluz como los jugadores manifestaron que defenderán los colores patrios con el objetivo de alcanzar la clasificación al mundial.

En la presentación del equipo, la cual se realizó en las oficinas de la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis), Jaime Robinson, Presidente de la Federación Panameña de Béisbol dio palabras de motivación a su equipo y presentó al timonel Aníbal Reluz y al capitán del equipo, el receptor de la clase AA de los San Francisco Giants, Adrian Sugastey.

En la presentación de hoy estuvieron autoridades deportivas, patrocinadores de la Federación Panameña de Béisbol, miembros del equipo nacional U23 y prensa deportiva en general.

Panamá debuta este domingo 28 de septiembre en el Premundial U-23, cuando reciba a Costa Rica en el partido de las 8:00 p.m. a jugarse en el estadio Mariano Rivera de la ciudad de La Chorrera.

Los boletos estarán a la venta en la taquilla del estadio Mariano Rivera en La Chorrera y su costo será de 5.00 balboas.

