Serbio Novak Djokovic, No.1 del tenis, pone en riesgo su carrera

La deportación definitiva de Australia de Novak Djokovic le avizora un futuro bastante problemático. Hoy por hoy, su carrera está en riesgo. ‘Nole’ ya se perdió el primer ‘Grand Slam’ de la temporada y es seguro que no será el único torneo en el que se ausente. No puede hacer mucho. La decisión de no vacunarse ha puesto en jaque a su aventura triunfadora en el circuito.

Aún es el número uno del mundo, pero puede dejar de hacerlo tras el Abierto de Australia 2022.