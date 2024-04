¿Cómo hacen 'cuchi cuchi'? Boda de siamesas dejan bucas dudas

La boda de Abby Hensel, una de las gemelas siamesas más conocidas del mundo, ha sido objeto de gran interés y especulación, desde cómo hacen para tener relaciones separadas, dado que comparten el mismo cuerpo, hasta el hecho que si la hermana sale con otro. En ese último caso, estaría engañando al esposo de la otra.

Fue hace poco que salió a la luz la noticia de que Abby, una de las gemelas siamesas Hensel, de 34 años, ha contraído matrimonio. Aunque fue en el 2021, finalmente se dio a conocer.

Sobre las críticas, las gemelas han hecho videos en los que se burlan porque el público se haya sorprendido con su historia.

"Este es un mensaje para todos los haters ahí fuera. Si No Te Gusta Lo Que Hago Pero Ves Todo Lo Que Hago Sigues Siendo Un Fan", expresaban en la publicación. En cuanto a hablar sobre cómo funciona la dinámica de su relación con Josh, el feliz novio, ha querido dejar claro en TMZ que no piensan revelar detalles. "Queremos mantener todo en privado y no vamos a hacer ninguna entrevista", sentenciaba él.

Para poner la cereza del pastel en esta historia, Joshua Bowling, el esposo de Abby Hensel, una de las gemelas siamesas más conocidas, ha sido absuelto de una demanda de paternidad.

La controversia surgió cuando la exesposa del hombre, Annica Bowling, lo acusó de ser el padre biológico de su hija de tres años. Sin embargo, una prueba genética confirmó que el verdadero padre es Gavin Vatnsdal, eximiéndolo así de cualquier responsabilidad paterna, informó Daily Mail.

¿Cómo es la vida íntima de las siamesas bicéfalas?

Aunque Abby y Brittany nunca han hablado, Alice Dreger, bioeticista, autora y exprofesora de humanidades médicas clínicas y bioética en la Escuela de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern, explica en un artículo en 'The Atlantic' que, al compartir genitales, es probable que los gemelos sientan cualquier contacto en estos órganos.

La experta señala que es "difícil adivinar cómo resultará cualquier unión en la práctica", puesto que cada gemelo experimenta actividades sensoriales diferentes en las partes del cuerpo.

"Puedo tener una temperatura completamente diferente a la de Brittany. Y la mayoría de las veces nuestras manos tienen diferente temperatura, yo me acaloro mucho más rápido", indicó Abby, de acuerdo con 'BBC'.

Con respecto a los besos, Dreger tuvo dos posturas divididas: "El experto en biología que hay en mí quiere responder que las hormonas de la felicidad que surgen de un buen beso probablemente lleguen a ambos cerebros. Pero el estudioso de la naturaleza humana que hay en mí dice que cuando besan a tu hermana y a ti no, es muy posible que las hormonas infelices terminen en la puerta".

La especialista señala que, según estudios, la condición genética de Abby y Brittany podría limitar los encuentros sexuales a lo largo de su vida. Esto respondería a varios factores, incluidos la dificultad para encontrar una pareja y una baja necesidad de estar de manera romántica con otra persona.

"Muchos gemelos han descrito su experiencia de estar unidos como si estuvieran apegados a un alma gemela, por lo que pueden sentir menos necesidad de una relación romántica con otra persona", describe el 'Daily Mail', citando a Dreger.

