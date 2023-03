Serie Regular del Nacional de Béisbol Mayor entra en la recta final

La Serie Regular del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2023 entra en su recta final. Solo quedan cinco fechas para definir a los ocho equipos clasificados para la segunda etapa del torneo.

El equipo de Bocas del Toro es el líder hasta el momento con ocho victorias y solo dos derrotas.

La sorpresa del torneo, Colón, está en la segunda posición con marca de 8-3, mismo registro que tiene Los Santos.

Después siguen Coclé y Panamá Metro, los cuales están empatados en la tercera posición con marca de siete victorias y cuatro derrotas.

Cierran la zona de clasificación los equipos de Veraguas (6-5), Chiriquí Occidente (5-5) y Herrera (5-6).

Chiriquí en problemas

La gran decepción hasta el momento ha sido Chiriquí, una de las potencias en las últimas décadas pero que en esta temporada no ha podido tener un buen torneo. Hasta hoy está fuera del grupo de los clasificados para la Ronda de Ocho Equipos.

Los del Valle de la Luna tienen marca de cuatro victorias y siete descalabros para ubicarse en la novena posición junto a Darién, que tiene el mismo récord.

Cierran la tabla de posiciones Panamá Oeste con 2-9 y Panamá Este con 1-10.

Hay que recordar que para este año, si hay un empate para clasificar a la siguiente etapa, el mismo se definirá mediante partidos extras y no con la regla del dominio como se había realizado en las últimas temporadas.

Jornada para hoy

Para hoy viernes, la jornada presenta seis partidos iniciando a las 2 de la tarde con el encuentro entre Colón y Veraguas en el estadio Rod Carew, mientras que en este mismo coliseo jugarán a las 7 de la noche Panamá Metro vs Chiriquí.

A las 7 p.m. también jugarán Bocas del Toro vs Coclé en el Remón Cantera; Chiriquí Occidente vs Darién en Metetí; Herrera vs Panamá Este en en Chepo; y Los Santos vs Panamá Oeste en el Horacio Mena de Chame.

