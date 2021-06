Siete pleitos tendrá cartilla Guantes de Acero

Un total de siete combates tendrá la función ‘Guantes de Acero Zona Box 14’ que se realizará este sábado 19 de junio.

El evento es organizado por la empresa G&V Entertainment y tendrá como sede el Sports Center La Doce, en la ciudad de Panamá.

El lunes, los boxeadores pasaron satisfactoriamente el examen médico y pesaje previo, por lo que solo queda esperar la ceremonia de pesaje oficial e hisopados, que se harán este viernes en la arena Roberto Durán.

El pleito estelar de la función será entre el venezolano radicado en Panamá Kleyver Fernández y el nicaragüense Keyvin Lara, quienes disputarán el título Fedelatin supermosca a 9 asaltos.

En la coestelar, el panameño Jaime ‘Lethal Kid’ Muñoz se medirá al nicaragüense Edwin Tercero a 8 asaltos y 126 libras.

Otros combates: William Vargas vs Juan López a 8 rounds y 120 libras; Lorena Ascanio vs Azucena Zúñiga a 4 rounds y 113 libras; Héctor Ortega vs Javier Cáceres a 4 asaltos y 113 libras; Jhoyner Cervera vs Edwin Aparicio a 4 rounds y 122 libras; y Yani Castrellón vs Anahomi Jiménez a 5 asaltos y 108 libras.