Sosa, primer campocorto de Filis en dar tres jonrones en un juego

El panameño Edmundo Sosa no desaprovecha las oportunidades que se le presentan. Y es que luego de salir de la lista de lesionados, tuvo una noche de ensueño el miércoles, en la que conectó tres jonrones para ayudar a su equipo, los Filis de Filadefia, a un triunfo de 11-1 sobre los Marlins de Miami.

Con los tres cuadrangulares, Sosa igualó marcas para panameños en Grandes Ligas pero también con la franquicia de los Filis.

Con relación a los panameños se unió a Héctor López, Adolfo Phillips, Benjamín Oglivie, Carlos Lee e Iván Herrera, quienes también lograron tal proeza.

Igualmente se convirtió en el primer campocorto en la historia de los Filis en conectar tres jonrones en un mismo partido. Jimmy Rollins tuvo nueve partidos con dos jonrones en su carrera, mientras que Trea Turner ha tenido ocho.

“Si me lo vuelven a decir, me vuelve a dar escalofríos”, comentó Sosa en entrevista a la prensa estadounidense.

Cabe destacar que Sosa nunca había conectado tres jonrones en un solo encuentro de su carrera, según él mismo confiesa.

“Nunca. Nunca antes había bateado tres jonrones en un mismo partido, ni siquiera en las ligas menores”, dijo Sosa. “Sí, alguna vez he bateado dos jonrones en un partido. Es una sensación increíble, maravillosa”.