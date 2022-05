Sporting va hoy por el pase directo a las semifinales de la LPF

El Sporting de San Miguelito buscará hoy asegurar el primer lugar de la conferencia Este de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) cuando enfrente al Tauro Fútbol Club en el complejo deportivo de Los Andes, en San Miguelito.

El encuentro, programado para las 8 de la noche, corresponde a la fecha 12, la cual está pendiente debido a la huelga que realizaron los jugadores recientemente.

Faltando dos jornadas para que concluya el torneo regular, el Sporting de San Miguelito lidera la conferencia Este con 30 puntos y un triunfo hoy le aseguraría el primer lugar, instalarse directamente en semifinales y no jugar la etapa de playoffs.

El conjunto académico es seguido por el Alianza con 25 unidades, Plaza Amador con 22, Tauro (21), Club Deportivo del Este (16) y Deportivo Árabe Unido de Colón (10).





Aquí están todos los partidos que tendremos en la jornada 12 de la @LPFpanama

(jornada reprogramada)



Tigo canal 370 sd y 1370 hd



Regístrate en https://t.co/kjlGMK3QD3 y recibe $5 gratis para tu primera apuesta https://t.co/gZ68beyxMW pic.twitter.com/A8c9gw6YD6 — LPF (@LPFpanama) May 2, 2022

El Tauro, por su lado, está obligado a sacar un buen resultado para meterse en zona de clasificación.

La jornada de hoy la abrirán los equipos de el Alianza y el Deportivo Árabe Unido de Colón a partir de las 6 de la tarde en el estadio Javier Cruz del Artes y Oficio.

El Alianza es el único equipo que puede alcanzar matemáticamente al líder Sporting de San Miguelito pero no puede descuidarse ya que aún no tiene asegurado su boleto a los playoffs.

Mañana miércoles la jornada continuará con los partidos Club Deportivo del Este vs Plaza Amador; Veraguas vs San Francisco FC, CAI vs Atlético Chiriquí y Herrera vs Club Deportivo Universitario.

