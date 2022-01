Thomas Christiansen da positivo por coronavirus

El director técnico de la Selección Mayor de Fútbol de Panamá, Thomas Christiansen dio positivo por coronavirus, confirmó en una nota de prensa la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut).

La detección del caso fue en una prueba realizada a la delegación panameña una vez regresó de Perú ayer lunes, en la que también resultó contagiado el defensor Harold Cummings.

La Fepafut detalla que Christiansen presenta leves síntomas y se encuentra cumpliendo el debido aislamiento.

El Dr. Paulo Barrera, presidente de la Asociación Panameña de Alergología e inmunología clínica y asesor de FEPAFUT en el tema de la actual pandemia, comentó que “se ha informado debidamente al Minsa el caso positivo del entrenador Christiansen, quien deberá cumplir con su aislamiento respectivo. Nosotros, como lo hacemos con todos los miembros de FEPAFUT, estamos monitoreando el día a día del DT. Christiansen no tendría problemas en viajar a San José para el partido del 27 de enero vs Costa Rica».

Por otro lado, Harold Cummings también arrojó resultado positivo el día lunes. El defensor es asintomático y se encuentra realizando su aislamiento respectivo.

Hoy martes, en horas de la mañana, se realizaron pruebas antígenos al resto de la delegación, con resultados negativos en todos los casos.

La Fepafut informó que la selección continuará en modo burbuja en el hotel de concentración y seguirá entrenando en el Estadio Rommel Fernández, con la presencia del resto del Cuerpo Técnico de la selección y bajo el liderazgo de Javi Sánchez Jara.

La nota agregó que debido a la gran ola de contagios que se vive y buscando salvaguardar la salud de los protagonistas, ningún miembro de la delegación podrá tener contacto directo con personas ajenas a la misma. Por esto, los entrenamientos serán a puerta cerrada. El Departamento de Comunicaciones y Medios continuará enviando imágenes de las prácticas y entrevistas de distintos jugadores.

Se adelantó que para este viernes se dará a conocer la lista de convocados de la selección mayor masculina para los próximos partidos que se avecinan. La misma será presentada por Thomas Christiansen a través de una conferencia de prensa virtual.