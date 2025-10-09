Tigres vencen a Seattle y fuerzan a un quinto juego

Riley Greene y Javier Báez conectaron sendos jonrones en una sexta entrada de cuatro carreras y los Tigres de Detroit mantuvieron viva su temporada al doblegar ayer 9-3 a los Marineros de Seattle en el cuarto juego de la serie divisional de la Liga Americana.

Los Tigres forzaron un quinto encuentro al ganar en el Comerica Park por primera vez en más de un mes. Habían perdido sus ocho duelos después de la victoria por 6-0 conseguida por Tarik Skubal sobre los Medias Blancas de Chicago el 6 de septiembre. La víspera, habían caído por 8-4 ante Seattle.

“Creo que cuando todo encaja, el pitcheo, el bateo y todo lo que somos capaces como equipo, podemos ser realmente peligrosos”, dijo el puertorriqueño Báez. “Hay muy buen talento aquí, incluso nuestra banca”.

El encuentro decisivo de la serie será el viernes en Seattle. Skubal se enfrentará a George Kirby.

Después de que Detroit empató el juego con tres carreras en la quinta, Greene les dio a los Tigres una ventaja de 4-3 con un jonrón contra Gabe Speier en el primer turno de la sexta.

Spencer Torkelson siguió con un doble y anotó la quinta carrera de Detroit gracias a un sencillo de Zach McKinstry antes de que el boricua Báez pusiera la pizarra 7-3 con su sexto jonrón de postemporada.

“Me retó con la recta, y estaba listo para ello”, destacó Báez.

El venezolano Gleyber Torres se convirtió en el tercer All-Star de los Tigres en conectar un jonrón cuando abrió la séptima con un batazo por el jardín derecho, antes de que un rodado de Báez en la octava trajera la novena carrera de Detroit.