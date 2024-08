Todo listo para el 'Boxing Challenge 5.0' del sábado 17 de agosto

El próximo sábado 17 de agosto se realizará el 'Boxing Challenge 5.0', evento que tendrá nuevamente como sede el Chiriquí Mall, en la ciudad de David y que es organizado por la empresa High Level Boxing, del promotor Roberto Mora y la cuadra 'Los Guerreros Boxing', de Enrique Macyntire.

La función iniciará a las 7 de la noche y también estará presentándose como artista el Apache Ness. Los boletos tienen un costo de 10 dólares la Preferencial y $20.00 el VIP. Estarán a la venta en las oficinas del Chiriquí Mall, Restaurante Bienmesabe y Bufalo Wings Factory.

En el combate estelar, el chiricano Daniel 'Rayo' Santamaría tendrá su revancha ante el costarricense Larry 'La Gacela' Olivas a 6 asaltos y 113 libras.

El tico Olivas le arrebató el invicto a Santamaría el 26 de agosto de 2023, venciéndolo por decisión unánime.

Santamaría, de 25 años, tiene marca de 3-1 (1 KO), mientras que Olivas, de 29 años, tiene registro de 4-1 (3 KO).

En un choque de invictos se medirán el también chiricano Luis Quintero ante el chorrerano Isaac Samaniego a 6 asaltos y 117 libras.

Quintero se presenta a este combate con marca de 2-0 (1 KO), mientras que Samaniego no ha perdido en los cuatro combates profesionales que realizado.

Por su parte, el veragüense Maximiliano Bonilla enfrentará al capitalino Kadir Macías a 4 asaltos y 128 libras.

Bonilla tiene marca de 2-0 (2 KO), mientras que Macías tiene 3-0, con un empate.

En tanto, Edwin Quintero (1-0), de Chiriquí, intercambiará golpes ante el capitalino Kenneth Shaw (0-0-1) a 4 asaltos y 112 libras.

Otros combates programados son los de Gerardo Cabrera (Chiriquí) vs Gregorio Francis (Panamá) a 4 asaltos y 130 libras; Yair Quintero (Chiriquí) vs Roberto Reyes (Panamá) a 4 rounds y 122 libras; y Davis Miranda (Puerto Armuelles) vs Harold Tapia (David) a 4 asaltos y 165 libras.

