Torneo Apertura de la LPF se reanudará tras llegar acuerdo

El torneo Apertura 2022 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) se reanudará este fin de semana luego de que tras una reunión que duró ocho horas, llegaron a un acuerdo de levantar el cese de operaciones en torneo Apertura 2022 y de trabajar juntos para lograr la convención colectiva que garantice los derechos laborales de los jugadores.

"Estas mesas de negociación son largas y complejas, pero al final quedó muy buena sensación y un mensaje de unión. La asociación, los clubes y la liga no solo buscarán consenso en estos puntos tratados, sino muchos más", indicó el comisionado de la LPF, Mario Corro.

Agregó que al final de la reunión todo es positivo y un abrazo entre las partes selló el convenio, "porque todos estamos aquí por el bien del fútbol".

La Asociación de Futbolistas de Panamá (Afutpa), que representa a unos doscientos jugadores, dejó en suspenso el desarrollo de la Liga local ante el fracaso, el pasado viernes, de una reunión en la que debían atenderse los reclamos de los deportistas relacionados con sus garantías sociales y contractuales.

Tras consensuar el levantamiento de la huelga, Corro manifestó que se acordó abrir las mesas de negociación que desde el jueves próximo y por siete semanas prorrogables para adelantar las conversaciones de la convención colectiva.

"La mesa la conformarán la comisión negociadora de los clubes con la asociación de jugadores , dos expertos laboralistas y un mediador Creo que siempre buscamos ponernos de acuerdo y trabajar en pro del fútbol", manifestó.

Sobre la fecha 12, la cual no se jugó el pasado fin de semana por el paro, Corro señaló que su reprogramación queda en manos de la comisión de competencia de la Liga.

Juan Ramón Solís, presidente de la Afutpa señaló que siempre se tuvo una buena voluntad para reunirse con los clubes y establecer las garantías y una hoja de ruta que le pudiera ayudar para la firma de un acuerdo colectivo que le dé a los jugadores el reconocimiento como trabajadores.

"El día de hoy tenemos lo que habíamos pedido, las garantías reales para la firma del convenio y estamos muy contentos que vuelva el fútbol al país, por todos los actores. Lo más importante es que se consiguió la protección a todos los jugadores que participaron en todo este movimiento", manifestó Solís.

