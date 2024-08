Tres títulos se disputan hoy en cartilla de Panamá

Tres títulos regionales estarán en juego en la cartilla que se realizará hoy viernes en el Centro de Combates de Pandeportes y que es organizada por las empresas Master Promotions y All Star Boxing.

En el pleito estelar, el púgil panameño Alberto 'Metralleta' Mosquera y el nicaragüense Harvin 'Manimal' Aguirre disputarán los títulos welter Fedecaribe (AMB) y Fecarbox (CMB) a diez asaltos.

Tanto 'Metralleta' Mosquera como 'Manimal' Aguirre cumplieron con el peso exigido. El panameño pesó 146 3/4, mientras que el nicaragüense registró 146 1/4.

En el combate coestelar, el campeón Fedelatin supergallo, el colombiano residente en Panamá, Leonardo Carrillo, de la cuadra 'Los Guerreros Boxing', defenderá su cetro ante el ecuatoriano Lester Santi a 10 asaltos

Carrillo, con récord profesional de 17 triunfos, una derrota, un empate y ocho nocauts, tuvo un pesaje oficial de 121 1/2, mismo peso que su rival.

El púgil colombiano residente en Panamá, llevó la mayor parte de su preparación en su país natal y buscará un triunfo que lo consolide en la clasificación mundial de la AMB.

Otros cuatro pleitos completan la función: Erick Pino (Venezuela) vs Reyi Mendoza (Panamá) a 6 asaltos y 156 libras; Lorena Ascanio (Venezuela) vs Eliana Medina (Colombia) a 6 asaltos y 122 libras; José Córdoba (Panamá) vs Luis Rosario (Panamá) a 4 asaltos 140 libras; y Abelardo González (Panamá) vs Marvin Mendoza (Panamá) a 4 asaltos, peso pesado.

