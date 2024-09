Trililin se consolida líder en el softbol de 50 años de P. Este

El equipo de Trililin se consolidó en el primer lugar de la Liga de Softbol de 50 años y más de Panamá Este, al vencer 5-4 a los Bodegueros, que buscaban empatarlos en la cima de la competencia.

En el partido, que abrió la jornada dominical en el Complejo Deportivo Roberto Kelly, de Don Bosco, Trililin amplió la ventaja sobre su más cercano rival (Bodegueros), al quedar con marca de 9-2.

Los Bodegueros, por su lado, luego de su derrota ante Trililin, vencieron en su segundo compromiso programado 16-3 a Thunder, quedando con un palmarés de 7-4 en el segundo lugar.

Los otros dos encuentros programados en la última fecha fueron suspendidos por lluvia: Los Almendros vs Los Viajeros y los Bocatoreños residentes en la capital vs el Club HR.

En el tercer lugar de la liga está el Club HR con 6-4 y en el cuarto puesto está Tocumen con 5-4. Después siguen Team Lobos y Bocatoreños residentes en la capital (4-5), Thunder (4-6), Los Almendros (3-5) y Los Viajeros (1-8).

Para este domingo, la jornada la abrirán a las 9 a.m. Tocumen vs Trililin, seguido de los partidos Los Almendros vs Thunder, Team Lobos vs Los Viajeros y los Bocatoreños residentes en la capital vs Club HR.

