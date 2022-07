U-12 de Béisbol de Panamá ultima detalles para Mundial en Taiwán

Luego de entrenar por más de un mes en la provincia de Herrera, la selección U-12 de Béisbol de Panamá, que participará el campeonato mundial de la categoría en Tainán, Taiwán, finalizará su preparación en la ciudad de Panamá.

El equipo panameño, que arribó en horas de la noche del domingo a la capital panameña, entrenará en esta ciudad hasta el viernes, día en que emprenderá el largo viaje a continente asiático.

Publicidad

NO DEJES DE LEER: Blatter: Fin a siete años de mentiras

La selección nacional, dirigida por el técnico Manuel Rodríguez, entrenó del 1 de junio al domingo 17 de julio en Herrera, teniendo como base Llano Bonito y Pesé.

“Hemos seguido al pie de la letra todo lo que estaba programado. El lunes (ayer) tuvimos un descanso activo y el martes (hoy) vamos a continuar con el trabajo técnico hasta el viernes, día que salimos hacia Taiwán”, manifestó el director Rodríguez.

El viaje del equipo de Panamá tiene una escala en Turquía para luego viajar a Taiwán, donde tendrá que pasar una cuarentena de tres días en un hotel.

NO DEJES DE LEER: Edward no clasificó a semifinales de 200 mts en Mundial de Atletismo

Panamá, ubicado en el grupo A, debutará en el Mundial el próximo 29 de julio ante Sudáfrica a las 5:30 de la madrugada (hora de Panamá).

El 30 de julio se mide a México a la 1:30 a.m. (hora de Panamá); el 31 de julio se mide a Italia (1:30 a.m. hora de Panamá); el 1 de agosto, jugará ante Venezuela (1:30 a.m. hora en Panamá) y cierra la ronda regular ante Taiwán el 2 de agosto (5:30 a.m. hora de Panamá). Los tres primeros lugares de cada grupo clasificarán a la siguiente etapa (Súper Ronda).

Contenido Premium: 0