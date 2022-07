Edward no clasificó a semifinales de 200 mts en Mundial de Atletismo

El panameño Alonso Edward no pudo clasificar a las semifinales de los 200 metros planos del Campeonato Mundial de Atletismo que se disputa en Eugene, Oregon, Estados Unidos.

Edward, quien salió del carril N.°7 en el sexto heat, no tuvo una buena partida siendo desplazado a los últimos lugares desde el inicio de la competencia y no tuvo oportunidad de recuperarse.

El velocista panameño tuvo un tiempo de 22.08, quedando en el quinto y último lugar de su heat, el cual fue ganado por el italiano Filippo Tortu con tiempo de 20.18. En el segundo lugar llegó Guy Maganga de Gabón (20.44), mientras que en el tercer puesto llegó el australiano Calab Law con 20.50.

De los siete heats clasificatorios, clasificaron a semifinales los tres primeros de cada uno, además de los tres tiempos más rápidos.

Edward venía de ganar la medalla de oro de esta especialidad en los recién disputados Juegos Bolivarianos con un tiempo de 20.41, marca que le hubiera bastado para clasificar a las semifinales.

El atleta panameño, un experimentado atleta de 32 años, participó en su séptimo mundial de atletismo, entre los que destaca el subcampeonato de los 200 metros planos en la edición de 2009 que tuvo como sede Berlin, Alemania.

También brillan sus actuaciones en los mundiales de 2011 en Corea del Sur (finalista) y de 2015 en China (llegó cuarto en la final).

No obstante, en los últimos dos mundiales Edward no ha tenido buenas participaciones.

En el 2017, en Londres, Inglaterra, llegó cuarto en su heat clasificatorio y no clasificó a las semifinales.

En su última participación de un mundial, celebrado en el 2019, en Doha, Catar, no compitió en los heats clasificatorios por problemas de lesiones.

