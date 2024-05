Vinícius, mejor jugador del partido: "Soy un afortunado"

El brasileño Vinícius Junior fue nombrado mejor jugador del partido de vuelta de la semifinal de la Liga de Campeones del Real Madrid ante el Bayern, y mostró su emoción tras liderar a su equipo admitiendo que se siente "un afortunado" por triunfar lejos de su casa y de una ciudad de donde "la gente normalmente no sale".

"Es un orgullo defender a este equipo y esta camiseta en este campo. Esto es el Real Madrid, nunca nos rendimos, nuestra afición nos impulsa y siempre sentimos en casa que podemos", manifestó.

"Sentimos cerca a nuestros familiares y marcamos la diferencia. Siempre queremos vencer y si tengo que bajar a defender para ayudar lo voy a hacer para pasar a otra final, como hacemos todos los partido", añadió en Movistar+.

Vinícius agradeció el cariño del madridismo emocionado por el momento.

"Soy un afortunado por poder jugar todos los partidos con esta camiseta. Es un sueño jugar en el Real Madrid. He salido de un sitio de Brasil, en otro lado del mundo, donde la gente normalmente no sale de ahí y yo estoy pudiendo hacer una gran historia con este equipo, con mis familiares cerca y una afición que me ama tanto y lo doy todo por ellos".

Ancelotti: “Es algo mágico”

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, definió la remontada ante el Bayern Múnich (del 0-1 pasó al 2-1 con dos tantos de Joselu en los minutos 88 y 90) como "algo mágico" que volvió a "pasar" y para lo que no tiene ninguna explicación lógica, en un equipo en el que ni él mismo pensaba que iba a hacer una temporada tan buena.

"Ha pasado otra vez. Es algo mágico. No hay mucha explicación. Hemos jugado bien. El partido es difícil, complicado. Buen control del partido y después no hemos perdido la cabeza cuando han marcado. Poco a poco hemos recuperado el partido. Agradezco todo a la afición, al club y a los jugadores, que han hecho una temporada que nadie esperaba. Yo tampoco. Llegar a la final es un éxito pase lo que pase. Si pienso hasta la final, lo vamos a pasar muy bien todos. Pido hora para ir a Cibeles, porque hay una felicidad que contagian este ambiente y los jugadores", dijo.

