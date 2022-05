Warriors eliminan a los Mavericks y jugarán las Finales de la NBA

Los Golden State Warriors ganaron el jueves a los Dallas Mavericks de Luka Doncic (120-110) y se clasificaron para las Finales de la NBA tras llevarse la final de la Conferencia Oeste por 4-1.

El conjunto de Stephen Curry y Klay Thompson, ganador de tres anillos (2015, 2017 y 2018), jugará sus sextas Finales en los últimos ocho años.

