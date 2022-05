Warriors, a un triunfo de avanzar a Final de la conferencia Oeste

Stephen Curry anotó ocho tiros libres en los últimos 45,7 segundos para un total de 32 puntos y lideró la remontada de los Warriors en el último cuarto, que derrotaron lunes por 101-98 a los Memphis Grizzlies. Golden State Warriors se adelantó 3-1 en su serie de semifinales de la Conferencia Oeste.

Scratched & clawed our way to the W.@Verizon || Game Rewind pic.twitter.com/0koondXFak