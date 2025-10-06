Que la cantidad de post que semanalmente dispara Juan Diego por la red social X ya está llevando a muchos a preguntarse: ¿se fue a Harvard para estudiar, hacer política o huevear? ¿Todas las anteriores?

Que empezó la guerra a lo interno del PRD y le dicen a Peter que pele el ojo… que en la esquina de la “Línea de la Lealtad” ya se mueve el estratega que armó la Resistencia. Que se prepare, porque ese equipo no está jugando…

Que la Taylor Swift de Sal de las Redes ingresó a una cafetería para sabotear una actividad de Cobre Panamá. La niña está pasada de revoluciones.

Que alguien debe recodarle a la Taylor Swift criolla que el respeto al derecho ajeno es la paz y que no debe hacer lo que a ella no le gustaría que le hicieran.

Que un exfuncionario de la Alcaldía de Arraiján cobraba a un grupo de emprendedores por ubicarse en los espacios que los administradores de la Plaza Paseo Arraiján habían autorizado que podían utilizarse de manera gratuita. ¿Ven hasta dónde llega la maleantería de los que andan promoviendo revocatoria?

Que el Amigo Fiel, recordando que hay dos bancadas en la Asamblea a las que les encanta el “show”. ¿Seguimos o nos Vamos?

Que un jodedor alega que la nueva moda de los progres en Panamá es acosar negocios que nada tienen que ver con su causa con la malsana intención de hacerlos quebrar. ¿Eso es lo que le enseña Argote en “Economía en 10 minutos”?

Que Robertito, el vicealcalde que litiga, está que no pega una. Por lo menos este año, ha presentado toda clase de demandas de inconstitucionalidad y acciones de amparo de garantías que no le han sido admitidas. Vamos a tener que mejorar ese "swing", Robertito, porque tu porcentaje de bateo es bastante pobre.

Que, siguiendo con Robertito, el vicealcalde en licencia, me dicen que una de las últimas acciones de amparo que interpuso no le fue admitida por no precisar o explicar qué trámites o procedimientos fueron obviados por parte de la autoridad demandada.

Que los diputados bochinchosos dándole palo a Mulino por lo de la Villa y el Oncológico, pero ninguno señala a Cachaza, quien no hizo nada en el terreno que dejó “El Loco” listo para el nuevo hospital, y el dinero se lo echaron por donde ya ustedes saben.

Que los diputados libres postulados están apurados con discutir el proyecto anticorrupción de “Lucho”, el procurador. Ojalá mostraran el mismo interés por discutir el proyecto que busca combatir la corrupción dentro del Ministerio Público y el Órgano Judicial.

Que, para este lunes, en la Comisión de Educación, se someterá a estudio y análisis el Proyecto de Ley 99, que crea el programa anual de mantenimiento en los Centros Educativos Oficiales. A ver si con esto se soluciona el problema.

Que me soplan que la nueva moda de Irma es ponerse a jugar al “Adivina quién soy” con sus subalternos en las oficinas de la Alcaldía de San Miguelito. Tantos problemas en “Detroit” y miren en lo que anda.

Que los que promueven la revocatoria de mandato contra la alcaldesa coqueta de Arraiján ahora han descubierto que su distrito está lleno de problemas, pero cuando el sinvergüenza de Pedro y su compadre estaban haciendo de las suyas en ese municipio, no decían ningún carajo. Ya todos sabemos que este Pedro terminó mal, y no precisamente por negar tres veces a Jesús.

Que el Departamento del Tesoro de Gringolandia está planeando crear nuevas monedas de un dólar con la imagen del presidente Trump para el 250 aniversario de Estados Unidos. “El Fulo” siguiendo los pasos de Julio César, el primer gobernante romano en acuñar moneda con su propia imagen.

Que por los lados de Bocas del Toro hay una empresa que entierra desechos hospitalarios en un terreno que está cerca del Centro Penitenciario “Deborah” sin darle el debido tratamiento, incumpliendo así con las regulaciones sanitarias. ¡Ojo con eso!

Que en lo que va de 2025, en Colón se han registrado menos homicidios que el año pasado, para el mismo periodo.

Que por el Minseg dicen que hay un tal Omar que manejaba los seguros de los tongos en el tiempo de Pinolor, que no lo pueden botar por motivos de salud; revisen bien esa vaina, porque ahora hay más de cuatro bellacos que aducen situaciones médicas para evitar el despido... Se preguntan que, si está tan enfermo, ¿cómo es que tiene tiempo para andar enamorando mujeres ajenas?