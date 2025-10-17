Que el creador de “Lo Mejor del Boxeo” confirma que todo lo que se dice en el libro “Varelaleaks”, donde a él se le menciona, es cierto. Cuenta que Cachaza, por pura maldad, dio instrucciones al entonces director de la ASEP para que cancelara la licencia a una empresa de energía, con el fin de beneficiar a otro grupo de empresarios. ¡Mira tú!

Que el creador de “Lo Mejor del Boxeo” dice que, si el episodio de maldad del que él fue testigo es cierto, no tiene por qué dudar del resto de la información que aparece en esa obra. ¡Gancho al hígado!

Que en la Fepafut están que tiemblan porque el “sold out” del partido del 18 de noviembre contra El Salvador no servirá de nada si el día 13 la “Sele” naufraga en Guatemala. Mentira no es, como diría el mentado Chepebomba.

Que los del Partido Popular se la tiran de muy impolutos, pero por ahí anda gente de ese colectivo bien cabreada porque algunos “juega vivo” se han postulado para más de dos cargos en la directiva. ¡Lo quieren acaparar todo!

Que circula en la Asamblea un anteproyecto de ley que establece la figura del “Educador Protector” para casos de abusos sexuales en perjuicio de niños y adolescentes.

Que el “Presi” revelando ayer que en el aeropuerto de Río Hato hay dueños de aviones privados que se niegan a pagar la “guayaba” de treinta y pico de dólares en concepto de tasa aeroportuaria para aterrizar y usar el aeropuerto. ¡Clase de sinvergüenzas!

Que el Amigo Fiel se tiró un discurso de barricada en el Pleno al rechazar cualquier intento desde la embajada yanqui de someter a funcionarios del patio con la amenaza de quitarles las visas si no hacen esto o aquello. Parece que estamos volviendo a los tiempos del “Big Stick” o “Gran Garrote”.

Que el “Maestro con cariño”, alegando que la relación entre EE.UU. y Panamá debe basarse en el respeto mutuo, pero al parecer, la funcionaria gringa, que se dice anda metiendo presión con el tema de las visas, se ha tomado muy en serio un proverbio africano utilizado por Teddy Roosevelt en una de sus cartas: "Habla suavemente y lleva un gran garrote, así llegarás lejos".

Que, hablando de visas, una de las que está en la mira es la diputada regala panty de Vamos.

Que a los funcionarios del edificio 783, en Clayton, tampoco les gustó el coqueteo entre la embajadora de China y el presidente de la Asamblea, durante una visita de cortesía de la funcionaria asiática a la Cueva de la 5 de Mayo.

Que como andan las vainas con el tema de las visas, a quienes les gusta ir a Disney van a tener ahora hasta miedo de ir a la tienda del chino al que le han comprado toda la vida.

Que ahora que anda por Harvard, hay quienes están esperando el pronunciamiento de Juan Diego respecto al tema de los visados. ¿Se atreverá a decir algo? ¿O agarrará su esquina como lo hizo durante la firma del rechazo al memorándum de entendimiento entre Panamá y USA?

Que, entre ceviche y sazón bocatoreño, la gente de la mina se anda robando el “show” en la Feria del Mar. Todos llegaban con curiosidad y salían con cuentos buenos sobre cómo la empresa aportaba a la economía... ¡Ahora la gente sí está clarita!

Que la diputada de Bugaba dice que dará todo por hacer que su propuesta de cadena perpetua para crímenes atroces se convierta en ley. Su iniciativa goza de aceptación popular, eso es seguro, pero no hay que perder de vista un hecho cierto: en Panamá, el endurecimiento de las penas no ha tenido el efecto disuasorio que muchos esperaban.

Que, en Venezuela, Diosdado salió a tirarse un discurso y a juramentar a una milicia con machete en mano. Me recordó al general Noriega durante un discurso que dio el 30 de abril de 1988, cuando alzó un machete y dijo que este representaba a la dignidad del pueblo panameño. Todos sabemos cómo después terminó la historia.