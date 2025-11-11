Que “El Loco” cuenta que hay un abogado testaferro, de apellido Acevedo, que trabajaba directamente para 4x8, y que este era quien le manejaba todos los contratos chimbos al niño mimado del GobierNito.

Que el abogado testaferro de 4x8 hizo todas las sociedades locales y extranjeras y manejaba y limpiaba el “chen chen” de la vereda tropical. ¡Mira tú!

Que por los lados del PRD hay un silencio sepulcral con relación al secuestro de bienes y cuentas bancarias ordenado por la Contraloría contra 4x8 y el “Mello” Carrasquilla. Personajes de cuestionable reputación, como Lady B, no quieren que les pregunten sobre el tema. Gente a la que solo le gusta "ver la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio".

Que en México le están montando la de terror a “Coco” Carrasquilla tras verse involucrado en la jugada en que se lesionó el arquero colombiano Kevin Mier, durante el partido entre Pumas y Cruz Azul. Han empezado incluso a divulgar la dirección de la residencia donde habita el panameño en el DF junto a su familia. Peligroso eso.

Que en este país hay seres tan miserables que se dedican a hacer politiquería con cada tragedia que ocurre. Uno de ellos es un exfuncionario del Mides, a quien botaron por botella, y que se ha agarrado de desgracias, como la de las niñas ahogadas en la comarca y la muerte de Esteban De León, para lanzar ataques políticos. ¡Te va a dar algo, Iván!

Que Lombanita reapareció ayer para criticar a Mulino, pero alguien le dijo que se dejara de joder porque él, como presidente, sería un “copy paste” de Nito por el simple hecho de no tener cojones. ¡Eso le dolió!

Que a Lombanita también le recomendaron dejar el oportunismo porque no engaña a nadie.

Que Franklyn aconsejándoles y recordándoles a los miembros de la comunidad gay tener cuidado porque los delincuentes andan como abeja al panal y ellos son sus víctimas por redes sociales.

Que mañana se conmemora el Grito del Distrito de Pocrí, en Los Santos.

Que los sicarios de la desinformación y profesionales de la mentira estuvieron muy activos el fin de semana. Quisieron vender a Pandeportes como el gran culpable de la cancelación de la Copa América de Béisbol, pero se supo que la responsabilidad era de una empresa privada.

Que me cuentan que a la que mandaron a bajar las revoluciones fue a la “hambrientalista” Martita luego de que se conociera que Irma la tiene nombrada con salario de 3k.

Que anda circulando un chisme relacionado con un exsecretario del Conades durante el gobierno del PRD. Dice que habría recibido millones en coimas a través de su esposa. Bueno… que Lucho se encargue de averiguar esa vaina.

Que, luego del chancletazo que le dio la Contraloría a Gaby, hay quienes por los lados de Azuero están solicitando ponerle el ojo al exdiputado Julito Mendoza. Que juegue vivo, pues. Dicen las malas lenguas que entró pobre y salió rico y que no hizo ningún carajo por el 6-2.

Que tras el crimen de Esteban De León hay quienes están proponiendo regular las páginas web y aplicaciones dedicadas a citas. Bueno, más que regular, creo que hay que concienciar sobre el uso de dichas plataformas.